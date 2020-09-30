2020法國網球公開賽昨天女單第二輪原訂小威廉絲和皮隆可娃的對決，賽前小威宣告因為阿基里斯腱傷勢退賽，無緣繼續在花都巴黎為個人生涯第24座四大賽滿貫賽冠軍奮戰。

39歲的小威廉絲透露，這個傷勢在美國紐約比賽時就有，因為一直比賽無法充分復原，來到法網，她在女單第一輪擊敗韓裔美籍選手安惠琳（音譯），第二輪原本要出戰保加利亞皮隆可娃，最後還是宣布傷退，小威補充：「本來想要繼續打下去，但把目標放遠來看，我自問是否能撐夠多比賽，然後我覺得連走路都成問題，應該比不下去，這應該也是要我好好休養傷勢的徵兆。」

小威並說：「所幸這只是急性的傷，如果是膝蓋受傷，對我來說才是破壞性大的傷勢，這傷發生沒多久，所以狀況不太一樣。」

小威廉絲相信這次阿基里斯腱受傷需要休息2個星期， 如果要完全康復則需要4到6周，因此有可能今年剩下的球季不會再參賽；而小威今年賽季澳網止步第三輪、溫布頓則是因新冠肺炎疫情停辦，加上美網止步4強、法網第二輪傷退，中斷個人連續13年單季至少一場四大賽晉級到決賽的紀錄，她的紀錄從2007年累積到2019年，網球自1968年公開化以來，退役名將艾芙特（Chris Evert）的連續14年打進四大賽決賽是史上最長紀錄。

(中時 )