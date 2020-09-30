今晚迎接法國網球公開賽女單第二輪賽事的寶島一姐謝淑薇，面對首輪讓去年亞軍萬卓索娃出局的波蘭19歲黑馬思薇雅蒂，小薇經過兩盤奮戰，可惜仍以1比6、4比6投降。

生涯第4度打進法網女單會內64強的謝淑薇，第一盤先0比2落後，雖然第3局回破對手破蛋，但接下來連掉4局而讓出；第二盤小薇重新振作，第2、4兩局都成功破發，取得4比1領先，不過思薇雅蒂又連保帶破連下3局而追平局數，第9局謝淑薇連掉4分再度被破，在連丟5局的劣勢下飲恨。

謝淑薇生涯在法網單打最佳成績是2017年32強，不過今年單打戰績不太理想，法網前累積2勝7敗，這兩勝還是杜拜女網賽會外賽期間斬獲，法網女單第一輪獲勝則是她本季單打會內賽首勝。

僅管單打遇到困難，雙打世界排名第1的謝淑薇在女雙與捷克史崔可娃聯手戰績就相當出色，截至法網前一共打下了21勝、帶走4座冠軍，只有在澳網女雙決賽吞下兩人本季至今唯一一敗，台捷聯軍預計今天晚上出戰法網女雙第一輪，對手是美國桑琪士／澳洲夏爾瑪。

(中時 )