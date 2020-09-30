台灣醫界聯盟基金會、經濟部生醫推動小組、生技中心今（9月30日）辦理「iPS細胞-學研發展x產業應用」論壇。日本再生醫學學會理事長澤芳樹（大阪大學醫學院心血管外科教授）指出，希望日本已有的研究成果能讓台灣活用，若雙方政府能合作，在法規上協和，降低國與國之間的合作門檻，能救治更多的病患，便是我們這些醫生及研究者最大的心願。

澤芳樹教授介紹了他使用誘導性多功能幹細胞（induced pluripotent stem cell, iPSC）治療心臟衰竭上的最新進展，該療法在2019年取得日本厚生勞（人動）省的核可後展開臨床試驗，於2020年1月27日發表全球首例使用iPS細胞製成之心臟層片成果。未來將於2023年以前預計治療10位患者，分段檢查其安全性與有效性。

受邀與會演講的富士軟片集團J-TEC 營業推進部平尾和義本部長表示，富士軟片的底片技術已被時代淘汰，在沒有退路的情況下，破釜沉舟地主動發展再生醫療，看中iPSC在藥物研發上的潛力，將可使新藥研發費用降低為原本的1/5，並使研發時間降低至由10至15年降到5年。

獲科學雜誌《自然》評選為「2014年十大科學人物」的高橋政代博士，其用iPSC治療黃斑部病變之研究已獲多項全球首例創舉。高橋博士認為，台灣在法規及制度上都與日本接近，雙方的機制皆已成熟，盼兩國的合作可以盡早實現。

台灣醫界聯盟基金會林世嘉執行長表示，日本的再生醫療推動，一開始由學界號召提出「橫濱宣言」，推動2013年日本國會通過「再生醫療推進法」，在後續的再生醫療政策推廣當中，可以看到日本經濟產業省的大力投入，以及設立整合經濟部、衛福部及科技部資源的「日本醫療研究開發機構」（AMED），AMED於2020年投入185億日圓於再生醫療，日本產官學對再生醫療的投入力道是台灣需要借鏡的。

(工商 )