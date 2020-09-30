隨著氣候轉涼，新冠肺炎確診人數急速攀升，市場憂心新一波防疫封鎖措施可能影響經濟活動，衝擊全球石油需求，導致國際油價連兩日下跌。美國西德州期油30日盤中大跌1％，報每桶38.89美元，布蘭特期油挫低1.46％，降至每桶40.43美元。全球新冠肺炎死亡案例突破100萬大關，在三個月內激增一倍，拖累國際油價29日重挫逾3％。

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