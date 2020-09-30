天氣轉涼疫情升溫 油價連兩日下跌 22:092020/09/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著氣候轉涼，新冠肺炎確診人數急速攀升，市場憂心新一波防疫封鎖措施可能影響經濟活動，衝擊全球石油需求，導致國際油價連兩日下跌。美國西德州期油30日盤中大跌1％，報每桶38.89美元，布蘭特期油挫低1.46％，降至每桶40.43美元。全球新冠肺炎死亡案例突破100萬大關，在三個月內激增一倍，拖累國際油價29日重挫逾3％。 (工商 ) #國際油價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 08:102020/09/30 生活 創1967年來最低增速 世界銀行：疫情將令今年亞洲經濟衰退 11:062020/09/30 兩岸 澳洲疫情趨緩 即起改列中低感染風險國家 14:102020/09/30 生活 出口商拋匯給力 新台幣升至兩年半新高 04:102020/09/30 金融．稅務 長線看多黃金 短期回檔可布局 09:282020/09/30 財經 電子股回溫 嘉澤、順德獲利可期 04:102020/09/30 證券．權證 富宇牽手永信 中秋物資送愛獨居老人 09:452020/09/30 財經 《商情》憂供應減 國際鐵礦石價連漲4日 11:422020/09/30 財經 秋冬疫情恐再起 專家建議與他國推動互助模式 10:152020/09/30 生活 辯稱食安會報因疫情沒開 藍嗆陳時中唬爛部長 15:292020/09/30 政治 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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