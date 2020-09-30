記憶體大廠美光（Micron）儘管2020會計年度第四季（至9月3日止）業績優於預期，但華為禁令將衝擊2021會計年度第一和第二季營收，引發股價大跌。

2020年迄今，美光股價累計下跌5.5％，同期費城半導體指數勁升21％。

美光執行長麥羅特拉（Sanjay Mehrotra）在法說會指出，美國9月生效的禁令禁止所有使用美國工具或軟體生產的晶片出貨給華為，美光已在9月14日停止對華為供貨。「由於美光在停止出貨前一個月才接到通知，來不及把商品轉給其他客戶。」

麥羅特拉表示，華為是美光的大客戶，占2020會計年度第四季營收比重將近10％，金額約在6億美元，換言之，禁令「顯然為2021會計年度第一季形成逆風」。

美光預期華為禁令的影響要到第二季末才會消除。美光在分析師會議中表示，「2021會計年度上半年的毛利率將遭遇逆風。」美光預期2021年上半年DRAM出貨大致持平，NAND出貨「略為」增加。

麥羅特拉指出，美光已經申請新的出貨許可，該執照可讓美光重新對華為出貨。但麥羅特拉亦坦言，美光不清楚是否以及何時能獲得新的許可。

展望未來，美光預估2021會計年度第一季每股盈餘將在32至46美分，營收估計在50億至54億美元之間，調整後每股盈餘約在40至54美分。

在財報方面，美光會計年度第四季淨利勁揚67％，達9.88億美元，或每股盈餘87美分，優於一年前同期的5.61億美元與49美分。扣除一次性項目後，調整後每股盈餘達1.08美元，優於分析師估的99美分。

美光該季營收年增24％，由48.7億美元升至60.6億美元，略高於市場預估的59億美元。

(工商 )