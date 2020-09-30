美元走強 金價恐創近4年最大月線跌幅 22:092020/09/30 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元走強導致金價下跌，金價正朝著近4年來最大月線跌幅的方向前進。現貨金價30日盤中下跌0.76％，降至每盎司1,883.7美元，紐約12月期金盤中下挫0.77％，報每盎司1,888.5美元。美元指數30日盤中上升0.29％，報94.162。9月截至30日盤中，金價累計大跌4.2％，恐創下2016年11月以來最大月線跌幅，在此同時，美元指數正朝著2019年7月以來最大月線升幅的方向邁進。 (工商 ) #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸9月製造業PMI勝預期 陸港股開高走高 10:452020/09/30 財經 《商情》美元疲軟 拉抬紐約期金重回1900美元 10:002020/09/30 財經 蔣萬安：首場公聽會10月中登場 04:102020/09/30 政治要聞 長線看多黃金 短期回檔可布局 09:282020/09/30 財經 日韓強投 同日亮相 04:102020/09/30 運動天地 吞贓款 惡警判8年6月 04:102020/09/30 地方新聞 《傳產》意外！9月房市來人／成交組數稍降 11:082020/09/30 財經 六千金再現 2利多破2利空 04:102020/09/30 財經要聞 經濟刺激法案出爐有譜 美股早盤漲逾250點 月線仍將收黑 21:442020/09/30 財經 人民幣第3季勁升3.6％ 創近12年半最大季漲幅 18:332020/09/30 兩岸 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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