美元走強導致金價下跌，金價正朝著近4年來最大月線跌幅的方向前進。現貨金價30日盤中下跌0.76％，降至每盎司1,883.7美元，紐約12月期金盤中下挫0.77％，報每盎司1,888.5美元。美元指數30日盤中上升0.29％，報94.162。9月截至30日盤中，金價累計大跌4.2％，恐創下2016年11月以來最大月線跌幅，在此同時，美元指數正朝著2019年7月以來最大月線升幅的方向邁進。

(工商 )