新北市林口區昨(29日)傳出有外籍看護疑似對老奶奶不禮貌，遭民眾目擊有外籍看護態度超差還一邊對老奶奶吼叫，大力地扯奶奶的頭髮，虐待畫面全被民眾錄下並上傳到臉書，引起網友震怒。警方連繫家屬，家屬卻回覆，外籍傭人才來不到一個月，還需要時間磨合，因此不追究。

一位熱心民眾昨(29日)下午5點時在臉書社團《林口大家庭》中PO文，內文寫道他在公園目擊一位女性外籍傭人對著坐輪椅的老奶奶超級兇，一直不斷對老奶奶口出惡言外，還出手想大力扯奶奶的頭髮，但因發現有民眾在錄影才假裝撥弄幾下，但影片可見手勁超不客氣。

隨後還見外籍傭人伸手到奶奶的大腿附近，用力地掐了一下，老奶奶臉部表情瞬間皺在一起，可見力道不輕。目擊者則表示，當時老奶奶表示想上廁所但走不動，希望外傭能協助她，但外傭卻語氣不耐大喊「不准，你給我走，你真的可以去死，你很煩」等語。讓不少網友看了大罵「真的太可惡」、「看了好心疼」、「太可惡欺負老人家」。

文發出後新北市議員蔡淑君也立刻接到網友私訊，她在個人臉書上表示，已經打電話請警察與社會局介入處理，絕對會盡速解救老奶奶。據《TVBS》報導，轄區派出所聯繫家屬時，家屬卻回覆，這位外籍傭人才來一個月，還在「磨合期」因此不追究，但新北市社會局將會擇期前往老奶奶家查訪。

(中時新聞網)