受到東北風影響，中央氣象局指出，明（1）日中部以北、東北部天氣稍涼，但整體而言，西半部地區適合賞月，且整體環境水氣減少，僅東半部局部地區、基隆北海岸偶有零星降雨。

中央氣象局臉書上提到，今年因為天氣穩定，中秋夜看到月亮的機會蠻高的，10月1日中部以北及東北部天氣稍涼，而環境水氣整體減少，僅東半部局部地區及基隆北海岸偶有零星降雨，雲量稍多，中南部地區則為多雲到晴，午後則在中部山區及南部地區有局部午後雷陣雨，整體而言西半部地區適合賞月，僅基隆北海岸及東半部局部地區雲量較多。

氣象臉書專頁《天氣風險》提到，中秋連假將會轉晴回溫，除了宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨外，各地天氣多雲到晴，相當適合出遊。高溫也會逐步回升，各地約在31-33度，有點熱的感覺，不過早晚仍偏涼

各地賞月機會。（氣象局臉書）

氣象局說明，溫度方面，中部以北及東北部早晚稍涼，低溫約21、22度左右，其他各地約23、24度，各地白天大致舒適溫暖，北部及東半部高溫約28度上下，中南部約33、34度，中午前後稍悶熱，西半部日夜溫差較大。

另外，氣象局也針對賞月機率做出預報，北部地區、中部平地、澎湖、金門、馬祖等地的賞月機率最高，其餘南部地區、中部山區、基隆北海岸、東半部地區的賞月機率則為中等。

(中時新聞網)