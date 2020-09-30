大溪威斯汀。（飯店提供／蔡依珍桃園傳真）

2020年的最後一天，有想好要怎麼跨年了嗎？

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店聽見大家想出國的心聲，重金打造滿滿異國時尚風情，將在12月31日下午至深夜，舉辦難忘的2021跨年派對「威斯汀跨年奇幻之旅」，並於9月25日中午12時開放限量搶購跨年專案，跨年夜一泊二食雙人入住，含跨年環遊世界護照及登機證、派對主題飲品無限暢飲，每晚16,500元＋15.5％ 起! 邀請賓客一起橫跨歐美亞非，遊歷世界主題區，來場難忘的異國美食之旅，欣賞不間斷的魔力音樂與精采表演，在獨樹一格的池畔享受特調無限暢飲，釋放地表最狂野能量，不出國也能體驗異國風情。

「威斯汀跨年奇幻之旅」將帶領賓客登機遊歷不同的世界主題，賓客可以參加各式主題豐富的趣味活動，還可以憑入場登機證，參加眾多超值好禮抽獎，有機會獲得萬元住宿券等大獎。派對現場將邀請眾多國際音樂人獻唱與賓客同歡，在知名DJ的勁歌熱曲中，帶領全場狂歡一整夜，現場更有多位快閃表演與賓客零距離，以華麗氣場與舞台魅力征服全場。

為了讓老饕們有不一樣的跨年饗宴，大溪威斯汀整合館內知味西餐廳、大廳酒廊與儷軒中餐廳，聯手在12月31日晚間推出限定「跨年異國風味美饌」。豐盛的食材結合異國料理與精選酒款，提供給來訪的每位賓客最獨具的用餐饗宴。此外，池畔吧更提供各式跨年主題特調，讓賓客暢快享用，微醺熱鬧的派對氛圍絕對難忘!

跨年不用排隊人擠人，用更廣、更炫的視野迎接嶄新2021年。關鍵倒數時刻邀請旅客到獨樹一格的峇里島風格池畔，在魅力四射的音樂派對，享受遠離塵囂的熱力狂歡。旅客可依照自己的喜好，悠閒地在綠意盎然的池畔邊，輕啜一口特調雞尾酒，恣意放鬆於無與倫比的池畔景色。隨著現場倒數狂歡的音符，賓客可以欣賞獨家私密的絢爛煙火秀，視野絕佳的璀璨藝術，絕對嗨翻你的跨年夜，讓你在美酒、音樂的懷抱中，與心愛親友一同迎接新年，擁抱感動又難忘的時刻，為2020年劃下最美的句點。

體驗不同以往的跨年派對 「威斯汀跨年奇幻之旅」為賓客提供一個異國世界風情的跨年夜晚，推出最精湛的跨年倒數活動，雙人入住每晚NT$16,500＋15.5％起，含異國風味美饌自助晚餐，豐盛自助早餐以及跨年環遊世界護照及登機證，享受派對音樂表演魔力、奇幻主題表演、池畔特調無限暢飲、璀璨煙火倒數狂歡，還有機會獲得萬元住宿券！ 12／31「威斯汀跨年奇幻之旅住房專案」9月25日起熱烈搶訂中！盡情享受淋漓極致的精彩跨年夜！

(中時 )