今日有幸運網友興奮的PO出在藥局領到的「實名制彩蛋」。只見包裝內口罩共有3種鮮豔顏色。(圖擷取自臉書社團口罩現貨資訊台灣製造MIT口罩交流口罩公社)

自疫情爆發以來，口罩已變成國人的生活必需品。今日就有一名幸運網友興奮的PO出在藥局領到的「實名制彩蛋」。只見包裝內口罩共有3種鮮豔顏色，這樣特殊的情況讓許多網友羨慕，「跪求藥局地址」。

這名幸運的網友在臉書社團「口罩現貨資訊台灣製造MIT口罩交流口罩公社」上貼出一張照片，並說明自己是去藥局買了實名制的口罩，回家打開時意外貨的驚喜，只見包裝內共有3色，分別是紅色、綠色以及黃色。讓她開心的直呼，自己拿到了「彩蛋」。

照片貼出後，也讓網友羨慕不已，「別人的藥局總是不會讓我失望」、「名符其實的彩蛋 」、「好美，在那裡」、「尖叫聲，請問在哪邊領的」更有網友笑稱原PO拿到水果組合，「這組合是香蕉、芭樂加西瓜」。

其實，為了防止非台灣製造口罩魚目混珠流入實名制，中央流行疫情指揮中心也規定，24日起藥局只能販售打上「Made In Taiwan」、「MD」雙鋼印的實名制口罩。而指揮中心今也公佈三種實名制口罩雙鋼印的範本，指揮官陳時中也強調，民眾若拿到這三種以外的標示，就可能是拿到偽造的雙鋼印口罩。

(中時新聞網)