（環球購物中心與日本療癒系巨星「水豚君」獨家合作，推周年慶來店禮、人形燒甜點以及人偶見面會。圖／李麗滿）

今夏桃園國泰置地開幕，水族館、新光影城炒熱青埔商圈，不僅人潮外溢效應擴及機捷A18站、連同20分鐘走程的A19站也受益；冠德旗下環球購物中心Global Mall在A19桃園體育園區站即與樂天市場、樂天桃猿隊攜手合作打造首家結合冠德住宅的大型複合式商場，環球執行副總石傳捷30日指出，環球明年啟動「智能零售元年」，A19將以新型態零售智能商場作為主打，力拚明年第二季開幕。

而面對全球疫情入冬可能再掀波瀾的不確定性，環球今年自8日起開打的周年慶，更是祭出史最優惠回饋高達18%，環球購物中心指出，近四個月來百貨賣場人潮已回到正常水準，位居軌道站上的環球板橋、南港車站等車站型商場恢復速度最快，陸續包括機捷的A8、A9、左營高鐵站等均有回復疫前水準，為加緊衝業績，以高回饋率力拚周年慶目標較去年成長5%。

環球購物中心今年前9月營收較去年相較接近持平，旗下車站型商場在疫情趨緩後，人潮迅速回籠，板橋車站與南港車站分店7月以來營收年增率更有雙位數的水準。今年周年慶打出各種優惠，更針對APP會員提供「點數放大5倍送」，100點即可兌換150元電子商品禮券（100點原本折抵30元），同時考量到今年難以出國，更推出百貨獨家「類出國大放送」，iMall會員當日單筆消費滿500元即獲一次抽獎機會。

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