UNIQLO來台10周年，打造南北三家嶄新店面，除了來台1號店統一時代台北店大幅改裝之外，定位「親子穿搭樂園」的高雄大魯閣草衙道店30日登場，且全台首家期間限定「LifeWear明日美學選品店」亦同步在誠品松菸開幕。

台灣優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部部長黃佳瑩指出，高雄大魯閣草衙道店以成為全台最FUN親子穿搭樂園為目標，並擴大對南台灣家庭客層的服務範圍，用服裝構築全家幸福生活，而來台首家Pop Up Store 「LifeWear明日美學選品店」則在松菸誠品快閃一個月，提供時尚文青體驗LifeWear美學與文創設計，她強調，今年全台開至71店，儘管全球疫情衝擊整體時尚業，但在台灣市場仍期今年全年正成長！

UNIQLO為慶來台十周年，特別邀來「小鎂」桂綸鎂與李英宏代言「新無界美型外套」系列，並推出精選期間限定優惠價，以機能結合美型應援中秋連假出遊。

黃佳瑩指出，UNIQLO根據每月蒐集萬筆以上的消費者心聲與生活衣著需求，透過LifeWear的藝術與科學精心打造「10周年慶5大特別企畫」；其中，根據台灣氣候與生活型態，為了機車密度居亞洲之冠，且一年有1/3雨天氣候的台灣，以LifeWear的科技與品質價值特別打造「新無界美型外套」系列。

以及以LifeWear的文創與設計價值，實現與台灣創造力的聯名，包括集結Gogoro、大同、台灣啤酒、春水堂人文茶館、鼎泰豐等台灣經典品牌，推出10款台灣經典品牌UT。而在防疫期間回應廣大消費者期盼與日常生活需求而開發的AIRism口罩也在台開賣。

(工商 )