網紅辣模「T妹」因敢穿敢露聞名，加上作風辛辣大膽，受到不少粉絲喜愛，臉書有高達40萬追蹤，人氣相當高，而這兩年讓她知名度暴漲的不是火辣身材，而是T妹2018年宣布未婚生子，而「T寶」的身世之謎相當離奇，也讓人對於她成了單親媽，感到相當心疼，但T妹相當堅強，獨自養育兒子的她，光速復出搶賺奶粉錢，最近揪閨蜜泡澡，「4球相撞」畫面養眼，讓人不敢相信她已當媽。

T妹對於未婚生子一事並不遮掩，過程中屢屢製造話題，也曾公開過跟孩子爸的相戀過程，最終她積蓄全失，還得堅強挺住生下兒子，但即便如此，T妹仍是沒公開男方的身分，聲稱「父不詳」，直到上月突然透露孩子的爸其實是「殺人犯」，表示希望從來沒認識過T寶的爸爸，但為了孩子，還是忍痛微笑，將無奈藏得更深，也為了母子的生活，積極復出工作。

T妹跟閨蜜轉正面，放送「4球相撞」火辣畫面。(取材自T妹臉書)

事實是T妹產後沒多久，就光速恢復身材重回工作崗位，仍不改過去辛辣作風，放送性感鞏固粉絲，近來還揪閨蜜一起露，直播兩人一起泡澡聊天的過程，兩人上空僅著性感小褲，T妹一開始還坐在邊緣、背對鏡頭，美尻、美背完全入鏡，兩人背影已夠性感，讓粉絲相當激動。

T妹在多個社群平台發文，在IG寫下：「姐妹情深～互相搓背很正常」，接著尺度再加大，竟直接轉正面，兩人裸身相貼，靠著僅靠的部位及角度，維持3點不露，呈現「4球相撞」的驚人效果，她也在臉書貼出同樣的照片，笑稱：「今晚我想來點『夾心餅乾』」，讓大批粉絲暴動，激喊「+1」求加入。

(中時新聞網)