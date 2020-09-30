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宜蘭縣蘇澳籍漁船「新凌波236號」遭日本公務船衝撞，外交部長吳釗燮強調：「「事實沒有釐清，你就要我譴責嗎？」對此，行政院長蘇貞昌被問到是否會向日方抗議時，他未正面回應，僅表示，如果我們站在「理」上的話，漁民受損害，政府會幫忙求償，但要了解事情情況是怎樣後再做判斷。

外交部長吳釗燮表示，後續會跟日方釐清事實與責任，引發國民黨立委李德維不滿，抨擊吳釗燮對日方竟無譴責，態度客氣、畏畏縮縮；蘇貞昌則表示，已經責成海巡署、漁業署了解，不容漁民合法權利遭受侵害、阻礙，如果我們站在「理」上的話，漁民受損害，政府都會幫忙協助求償。

蘇貞昌的說法引發網友討論，有網友就表示「蘇貞昌的意思就是：漁民自己吞了吧」、「有徵文比賽嗎？通知一下」、「喪權辱國」、「連演戲都不會」、「下禮拜五再說啦，漁民自己亂跑」、「終於變成台灣總督府」、「被大葛格擦撞一下就唉唉叫」、「先拖2個星期大家就會忘記了」。

(中時新聞網)