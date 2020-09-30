路透社報導，烏克蘭警方周三表示，美國駐烏克蘭大使館的一名女性僱員，在基輔遭到不明人士的襲擊後死亡，現在警方正在尋找此案的男性嫌犯。

烏克蘭警方在臉書上公布此案件，表示「失去知覺的一名女性遇襲後送進醫院急救，但隨後傷重不治死亡。在檢查受害者身上的物品時，發現她是美國大使館的一名僱員，才得知她的身分。」

事出突然，美國大使館還未對此事發表評論。

(中時新聞網)