美國駐烏克蘭大使館僱員遭襲擊死亡 22:372020/09/30 中時新聞網 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國駐烏克蘭大使館殆僱員遭殺害。(圖/美國駐烏克蘭大使館) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，烏克蘭警方周三表示，美國駐烏克蘭大使館的一名女性僱員，在基輔遭到不明人士的襲擊後死亡，現在警方正在尋找此案的男性嫌犯。 烏克蘭警方在臉書上公布此案件，表示「失去知覺的一名女性遇襲後送進醫院急救，但隨後傷重不治死亡。在檢查受害者身上的物品時，發現她是美國大使館的一名僱員，才得知她的身分。」 事出突然，美國大使館還未對此事發表評論。 文章來源：Ukraine investigating death of U.S. embassy employee (中時新聞網) #烏克蘭 #僱員 #美國駐 #大使館 #襲擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 應對陸擴軍 美部署F-35B駐岩國 04:102020/09/30 焦點新聞 美國全心新藥開發報捷 一期臨床啟動 14:422020/09/30 財經 《國際政治》北韓告知聯合國 將聚焦經濟發展 11:082020/09/30 財經 美駐聯大使發推挺台參與聯國事務 台灣黑熊驚喜入鏡 16:022020/09/30 國際 澳洲疫情趨緩 即起改列中低感染風險國家 14:102020/09/30 生活 社論／謀和避戰 真愛台灣 04:102020/09/30 時論廣場 另一種凝視：楊渡》吳釗燮掀了美國的底牌 19:542020/09/30 名家 台美17日簽合作備忘錄 新南向與印太戰略對焦新模式 14:202020/09/30 政治 住病病患上月恐嚇醫師 榮總今辦應變演練 16:372020/09/30 社會 台美日首度在聯大期間共同舉辦GCTF 聚焦永續發展 17:352020/09/30 政治 國際熱門新聞 不只逃稅！川普這一句話 慘淪媒體最新砲轟焦點 - 國際 美大選首場辯論誰贏？BBC點出拜登勝出關鍵 - 國際 美大選首場辯論民調出爐 拜登獲6成支持狂勝川普 - 國際 川普新仇舊恨一次爆 對主持人發火：以為在跟你辯論 - 國際 影》美大選激辯吵紅眼 川普自曝不想繳稅 拜登嗆：你是最爛總統 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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