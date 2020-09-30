左鎮化石園區推出假日限定短篇動畫劇場，民眾只要在中秋節活動看板前拍照打卡，即可獲限量小禮物。（曹婷婷攝）

中秋連假去哪玩？台南左鎮化石園區去年5月開幕以來，已成為台南熱門親子旅遊景點，參觀人潮已有65萬6000人，配合中秋連假，左鎮化石園區推出假日限定短篇動畫劇場，民眾只要在中秋節活動看板前拍照打卡，即可獲限量小禮物。

短篇動畫劇場「恐龍發現中」，是由古生物學家Lionel Cavin與日內瓦自然史博物館聯手打造的短篇動畫，以生動詼諧語調解說26種已滅絕恐龍。吉祥物KOKO也會盛裝打扮，不定時舉辦粉絲驚喜見面會，民眾只要在中秋節看板前拍照打卡，就可以獲得神秘小禮物，每日限量300名。

化石園區近日推出嶄新三大主題多媒體展區，包含「我是誰？」、「動物搬厝」及「與鱷的距離」，活潑展示手法不僅拉近遊客與化石知識的距離，也讓愛拍照民眾留下許多驚奇的攝影紀錄。新完工的沙坑藝術棚架「石間裡的謎雲」，更是成為家庭出遊親子最喜愛的場域。

左鎮化石園區除了各項海陸動物化石館藏豐富外，近期不斷地推陳出，增加多項多媒體展示場域，目的都是希望民眾能在寓教於樂的過程中，學習各項自然科學的知識。

(中時 )