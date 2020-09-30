在大選前5個月，種族抗爭運動在美國風起雲湧，隨之引爆的示威與反示威暴力衝突，為已對立的美國社會更添裂痕。辯論會中，2人雙雙對種族和執法人員議題表態，川普不願譴責白人至上主義者，反而提到種族仇恨團體要他們待命；拜登則指反法西斯主義運動（Antifa）並非組織而是概念。

3年前，白人至上主義團體在維吉尼亞州夏綠蒂維爾示威，釀成一場由種族仇恨衍生的死亡暴動，川普對極右翼白人民族主義分子和種族主義歪風，完全隻字未提，僅稱雙邊都有很壞的人，也有好人。而據拜登說法，就是那句「好人」促成他出馬角逐本屆大選。

川普多次宣稱，他為非裔所做的遠多於歷任總統，他強調，自己的非裔支持度是歷來共和黨新高，川普並指自己得到全美諸多執法人員力挺，「你甚至連這個詞都不能說，因為如果你講出口，你就會失去所有激進左派支持者。」川普更嘲諷，民主黨激進左派執政的城市不尊重法律與秩序，「美國人民想要法律與秩序，而你卻連提都不敢提。」

拜登則重申，種族議題重點在於公平和公道，但川普要軍警以催淚瓦斯暴力對付白宮附近的和平示威者，只為了自己要拿聖經在教堂前拍照、川普無力因應種族問題，對非裔社群而言，川普就是個「災難性的總統」，是種族主義者。

拜登表示支持執法人員，暴力示威者應被起訴，但必須經過公平審理，拜登也指控剛離制職的川普前顧問康威女士曾稱，分裂和暴力對川普選情反而有利。

主持人華勒斯提及，川普曾批評拜登不曾批判反法西斯主義運動（Antifa），以及其他極端左派團體，他詢問川普，是否願意評論白人至上主義者和白人民兵。川普拒絕譴責白人至上主義者，說「驕傲男孩們，後退待命」，並跳針稱，應該好好處理Antifa，「他們很危險，所有的問題都來自左派而非右翼。」

「驕傲男孩」是極右反移民組織，該團體在全美多地與反種族主義者爆發衝突，且亟思對抗Anifta。該團體得知被川普點名，還開心地在網站上慶賀。

拜登則為Anifta辯護，引用聯邦調查局長的話，指反法「不像白人至上團體，只是想法而非組織，也非民兵。」

(中時 )