網友發出官網上的驗證碼。(圖擷取自PTT)

網友貼出外送送到的8分滿薯條。(圖擷取自PTT)

外送機制正夯，但在運送過程中免不了會有風險發生。昨(29)日一名網友透過外送訂餐點，但送來的薯條卻縮水不到「8分滿」，讓他不滿的上官網寫信反應。怎料在最後要送出時，跑出了一串驗證碼「YRFAT」讓他笑說這是在嘲笑「你好胖」，令他哭笑不得。

原PO在PTT上說明，自己透過外送系統訂了餐點，但送來的薯條卻不到8分滿，而且這已不是他第一次碰到，「已經遇到不只一次的我，發起台灣鯛的個性，到官網寫篇建議文請教」。

順利填寫完意見後，準備要送出時，網頁卻要他填寫一串「YRFAT」驗證碼，仔細一看他才驚覺，這好像是在暗指他「You are fat(你很胖)」，讓他好氣又好笑的說，「事出必有因？」

而事後官方也回覆，薯條是因為外送過程中冷掉「沒有像剛炸好一樣直挺挺的」才會看起來像是縮水一般。原PO也接受這樣的說法，但他還是幽默的說，「但官網明諷我肥這件事，我一定吉」。

原PO這樣特殊的經驗，也惹笑不少網友，「笑死，這官網太誠實了」、「這個太好笑了」、「量身訂做的減肥套餐」、「哈哈哈有夠嗆，這個我給過」、「好嗆的驗證碼」、「我也遇過驗證碼5487」。

(中時新聞網)