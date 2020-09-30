全國電子（6281）展店計劃揪積極，第二個通路品牌Digital City推出至今近三年半以來，已於全台推展21家服務據點，除了延伸服務觸角外，全國電子更進一步開創全新服務型態，10月1日第一家智能3C家電概念店正式於誠品生活板橋店盛大開幕。

全國電子行銷協理林奕君表示，為讓全民感受到揪感心的企業服務理念，隨著社會型態改變而超前部署多元通路是首要課題。去年年底，全國電子看見家電線上交易普及化的趨勢，品牌線上購物成立，一上線便意外搭上疫情期間的宅經濟，而現在疫情過後，消費者紛紛重回街頭，全國電子更要趁機要讓大家感受到煥然一新的氣息，10月決定推出全新智能3C家電概念店，並鎖定充滿好奇，緊跟著新潮趨勢的文青們，選擇進駐充滿人文藝術氣息的誠品生活板橋店。

全國電子板橋誠品門市，將讓你感受到的不只揪感心，更會帶給你揪時尚、揪好玩的新體驗。因為最新、最火紅的生活時尚智能家電及遊戲機等娛樂3C商品，全齊聚在占地近80坪的門市，讓喜愛新潮時尚的夯3C家電的文青們，一來到這，就能盡情體驗各種智能驚喜，還能以揪感心的價格一站購足想要，相信全國電子板橋誠品門市，勢必成為文青們未來週末踩點的新地標。

為歡慶全新型態商場門市開賣，10月1日起到20日全國電子板橋誠品門市準備一連串的開幕限定優惠，廣揪消費者一起體驗全新風貌的全國電子。

(工商 )