姚采穎和金志遙。(圖／台灣亞洲心動娛樂提供)

香港亞洲小姐曾選拔出不少美女港星，包含楊恭如、葉玉卿、翁虹、陳寶蓮、萬綺雯等，如今亞洲電視數碼媒體以「亞洲電視」品牌再辦第32屆亞洲小姐選拔，台灣區選拔發布會記者會也在30日舉辦，本屆評審有名模，同時也是玄奘大學影劇藝術學系專案助理教授的姚采穎，還有歌手兼台灣亞洲心動娛樂的CEO金志遙（原名林大晉）。

許久不見的姚采穎難得回到螢光幕上相挺亞洲小姐，更會擔任台灣區評審之一，另外歌手金志遙上台開玩笑地表示希望能復辦亞洲先生，自己說不定也能參賽，選手兼評審一下，他也表示未來會有更多超強評審陣容加入，讓比賽更有可看性，台灣區海選也將在10月份舉行，對自己有自信並符合條件者可以盡速報名。

金志遙也談到，「自己當年也是選秀模仿四大天王出道，對於有這樣培訓系統及具有規模的比賽相當贊同，同時也我也擔任評審，希望可以選出優秀的人才，也可以參與台灣心動娛樂的節目，未來透過OTT平台，也鼓勵年輕人有才華的創作者也可以投稿給我們。

2020亞洲小姐台灣選拔賽以「炫出自我」為主題，今年特別打破傳統選美概念，首度將從Asia Momentum Media 亞洲心動娛樂APP，進行網路平台票選及線上直播，透過選拔前三名的佳麗，更將於11月1日直接至香港，參予亞洲電視實境 秀節目—「亞姐訂製培訓課程」的培訓與拍攝真人SHOW節目，各佳麗在接受培訓及拍攝實境秀節目完畢後，隨即將參加12月13日的《2020亞洲小姐競選》總決賽，而得獎者不僅將可獲得豐富獎金及獎品、亞視藝人合約，以接受多方面演藝及網紅培訓以外，更有機會參演電視節目、電影、網絡 大電影及成為網絡主播，踏出星途第一步。

至於今年在台灣選拔賽中，主辦單位也推出了各式特別活動，只要報名參選即可享有阿爾發星光學院打造的「個人百萬IP課程」課程券、亞洲電視籌製節目參演的機會，各佳麗也能在課程中，更提升自己的美姿美儀，前十名入圍的佳麗，可獲得「阿爾發星光學院推廣大使」及「打造個人百萬IP課程」的學霸獎，為未來跨國出演先作好完整準備。

(中時新聞網)