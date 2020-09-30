國民黨革實院長羅智強今天表示，監察院指他在2018年參選議員時，有4筆政治獻金的姓名與身分證不符，質疑監院「不打老虎，雞蛋挑骨」。對此，監察院表示，羅智強日前向監院表示外資捐贈款項繳回國庫，一旦繳庫都列為必查，強調「查核沒有針對性，也沒有分黨派和候選人」，都是統一查核，有固定的SOP。

羅智強在臉書透露，自己被監察院調查2018年參選議員時的4筆政治獻金，捐贈者的姓名與身分證字號不符，其中3筆都低於1萬元，最低是306元，羅砲轟監察院長陳菊「查羅智強300元，不查陳明文300萬」，「不打老虎，卻能雞蛋挑骨」。

對此，監察院公職人員財產申報處簡任祕書林亞齡表示，依政治獻金法規定，擬參選人有申報會計報告書的義務，申報內容包括收支對象的姓名、身分證字號、住址、金額、用途等；若是3萬元以下的收支對象，除姓名外，身分證、地址或電話擇一記載。

林亞齡說，羅智強日前向監院表示，2018年參選議員有外資捐贈，依規定主動繳回國庫，只要政治獻金有繳回國庫者，監院都會進一步調查，後來發現羅智強申報的政治獻金，有4筆姓名和身分證字號不符合，於是在9月21日發函請羅回覆正確資料。

林亞齡指出，羅智強則在9月29日回覆，表示1筆資料無誤，監院會進一步向內政部戶政司查證；另外3筆因聯繫不到，且金額都在1萬元以下，改為匿名捐贈。若捐贈者姓名與身分證字號，經查核確定不吻合，明顯違法時，捐贈者將被處捐贈金額的兩倍以下罰鍰，受贈者將被開罰6萬至120萬元。

林亞齡強調，「查核沒有針對性，沒有分黨派跟參選人對象」，這是統一的查核，也有固定SOP，這次查核後，發現包括民進黨、國民黨、時代力量等政黨，以及縣市長、議員擬參選人等共13件有此類情形，也都發函請他們釐正，並已都回函釐正，後續會依據政治獻金法相關規範處理。

林亞齡說，監院平均每年查核300多件，申報時明顯違法、政治獻金繳回國庫者，都列為必查對象，另通常捐贈金額龐大、參選縣市長層級的選舉等，會列為優先考量查核的對象，另只要政治獻金有繳回國庫者，也列為必查對象。

(中時 )