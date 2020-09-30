今年的「亞洲小姐」網路決賽於日前落幕，前10名候選佳麗出爐，佳麗們穿著白色上衣、牛仔短褲拍照，露出長腿及好身材，但網友看到照片，似乎不滿意前10名佳麗，毫不留情狂酸「這氣質完全不行」。

「亞洲小姐」從1985年首次舉辦開始，不少香港女星從這裡發跡，像是葉玉卿、翁虹、陳寶蓮等，但是她們進入演藝圈，大多選擇可以「一脫成名」的電影，讓亞洲小姐形象蒙上陰影，因此亞洲小姐的風評一直無法與香港小姐相提並論。

亞洲小姐近幾年力求轉型，今年打破傳統選美概念，設立網路賽區，希望替亞洲小姐帶來更多可能性，甚至發掘更多明日之星；本月28日結束網路區決賽，前10名佳麗外表清秀、身材穠纖合度，但網友卻質疑評審的審美觀。

大票網友紛紛留言，「身材都不錯，但顏值感覺…」、「這審美觀怎麼了啊」「氣質完全不行」、「各各都有村姑氣息」；雖然佳麗被網友酸到爆炸，奪下第一名的吳春怡不甩批評，開心感謝粉絲支持。

(中時新聞網)