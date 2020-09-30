澳洲S＆P／ASX 200指數9月30日收跌2.29％，報5,815.9點，連續第三個交易日下跌。儘管澳洲新冠肺炎疫情趨緩，重災區維多利亞省單日確診人數從8月初的逾700人降至周三的13人，但受到美股下跌拖累，加上投資人觀望美國總統大選首場辯論結果並逃離風險性資產，導致澳股周三重挫。

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