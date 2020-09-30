投資人趨避風險 澳股周三重挫 22:502020/09/30 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲S＆P／ASX 200指數9月30日收跌2.29％，報5,815.9點，連續第三個交易日下跌。儘管澳洲新冠肺炎疫情趨緩，重災區維多利亞省單日確診人數從8月初的逾700人降至周三的13人，但受到美股下跌拖累，加上投資人觀望美國總統大選首場辯論結果並逃離風險性資產，導致澳股周三重挫。 (工商 ) #澳股 #周三 #重挫 #澳洲 #趨避 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸經濟穩健回升 透過平衡型基金參與陸股行情 15:492020/09/30 兩岸 澳洲疫情趨緩 即起改列中低感染風險國家 14:102020/09/30 生活 社論／謀和避戰 真愛台灣 04:102020/09/30 時論廣場 台股守穩12,500點上震盪 日盛投顧下周看好晶圓代工等五類股 13:402020/09/30 財經 股價指數期貨贏家專欄－美股對沖配對組合 攻守皆宜 04:102020/09/30 證券．權證 日盛投信：陸經濟穩健回升 可透過平衡型基金參與陸股行情 15:282020/09/30 財經 經濟刺激法案出爐有譜 美股早盤漲逾250點 月線仍將收黑 21:442020/09/30 財經 iCHEF再獲募資 拚台股IPO 04:102020/09/30 產業．科技 《基金》陸股看俏 可透過平衡型基金進場 15:402020/09/30 財經 《美股掃瞄》觀望川普拜登首場辯論 美股收低 08:522020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 美大廠7奈米慘敗 台積電救火 搶單3奈米 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 台積電叛將新作遭美掐死 陸晶片業驚爆下一輪受災戶 - 財經 川普表現爛透 美期指開殺！專家洩台股節後驚人密碼 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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