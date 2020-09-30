哈佛大學校產基金2020財年（至2020年6月底止）的投資報酬率達7.3％，是大型校產基金中的績效優等生，表現連續兩年超越耶魯大學校產基金。

在市場飽受新冠肺炎疫情侵擾的一年，哈佛大學校產基金的表現可圈可點。哈佛校產基金2020財年的報酬率不僅優於2019年的6.5％，也領先耶魯大學校產基金的6.8％。

根據威爾希爾信託環球分析服務（Wilshire Trust Universe Comparison Service）數據，截至6月底止的一年，大學校產基金的投資報酬率中位數為2.6％，表現落後於標普500指數7.5％的升幅。

哈佛大學校產基金在2020財年約有30億美元利得，讓總資產來到419億美元。待哈佛10月公布財報時，將有更多有關校產基金，和其績效與策略的資訊出爐。

雖然哈佛大學校產基金2020財年的績效亮眼，但仍遜於投資組合為六成股票和四成債券的基金，此類基金同期報酬率約為8％。

新冠肺炎疫情造成市場波動劇烈，部分經濟學家曾斷言，2020財年哈佛校產基金的規模可能縮水，不過金融市場在夏季強勁反彈，讓哈佛校產基金免於陷入年度虧損。

哈佛大學校產基金績效逐年好轉，該基金執行長納維卡爾（N .P. Narvekar）功不可沒。哈佛董事會在2016年從哥倫比亞大學延攬納維卡爾，他持續處份資產，改變基金策略。

其他已公布獲利績效的美國大學還有麻省理工學院（MIT），同期的報酬率為8.3％；達特茅斯學院為7.6％；維吉尼亞大學為5.3％，加州大學校產基金為5％。

美國高等教育機構遭受新冠肺炎疫情重創，學校需要更多財務援助，健康預防和遠距教學的開支增加，偏偏此時包括體育活動等收入來源受阻。

(工商 )