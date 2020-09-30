巴西幾日前發生一起媽媽橫刀奪愛女兒丈夫的亂倫事件。這名女子卡蜜菈(Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo)因內分泌失調，必須前去醫院接受減肥手術後，竟然因此中風住院長達2個月半，待卡蜜菈完全康復正準備出院時，得知自己的親生媽媽，竟然和自己的老公談戀愛，甚至還在自己昏迷不醒期間快閃結婚，卡蜜菈徹底崩潰了！所幸在卡蜜菈的老爸開導下，卡蜜菈走出老公被搶的陰影，不久也交到1位疼愛的男人，目前雙方已經維持10個月的戀情了。

卡蜜菈因內分泌失調導致體重不明上身，因此她必須得前往醫院接受減脂手術，然而因身體出狀況，卡蜜菈在做完手術後立即中風，足足在醫院躺了2個月半，待卡蜜菈身體康復後，她竟發現丈夫與自己媽媽談了戀愛還快閃結婚，卡蜜菈無法相信打電話親自詢問母親，卻是得到媽媽向自己坦承，與自己丈夫熱烈的事實，當場徹底崩潰。

在卡蜜菈接受完手術後，因身體因素竟然中風住院2個月半，期間卡蜜菈請求她的媽媽能代替自己照顧丈夫與小孩，不料卻照顧到床上去，兩人還因此大談戀愛，也在卡蜜菈昏迷期間，立刻快閃結婚，令康復後的卡蜜菈錯愕不已。

卡蜜菈表示，打從自己14歲時，媽媽總愛與自己競爭。卡蜜菈認為，媽媽只不過大自己20歲而已，卻凡事什麼都愛與卡蜜菈相比較，卡蜜菈原以為自己在25歲時，已經遇到真愛能與自己丈夫廝守一生，卻沒料想到會面臨自己的親生母親橫刀奪愛。

所幸卡蜜菈的爸爸開導下，卡蜜菈後續也結識了1位待她極好的男子，目前雙方也已經交往有10個月了。卡蜜菈最後得知真相，原來自己住院期間，卡蜜菈的老公才前來醫院探望自己2次，媽媽則是完全沒有，卡蜜菈的爸爸知道事實後，也是相當震驚，事後仍是選擇平靜的接受一切，並且持續陪伴在自己寶貝女兒的身邊。

(中時新聞網)