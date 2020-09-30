南投縣仁愛鄉武界壩6號閘門9月13日清晨兩度異常開啟，且閘門打開後，水壩監控人員未能及時發現開啟燈號，並立即關閉閘門，延遲約半小時才關閉，導致放出20萬噸水，造成在下游武界栗栖溪露營民眾遭大水沖走，釀4死悲劇。監委王麗珍、葉宜津、張菊芳日前已立案自動調查，除點出違失外，要求相關單位立即確實檢討改善。

監委表示，本起意外事件發生後，除目前檢察官已深入調查偵辦中，台電稱根據其自行初步調查結果，是閘門開啟線路絕緣不良，致閘門無預警開啟，事後已召開多次檢討會議，將研擬新增閘門一開啟就立即發布警示燈及警報聲，並新增警示燈及警報聲同步與控制室連動警示，讓所有值班人員共同留意協助，且將於控制室內加裝監視器。

另外，台電也將訂定相關緊急應變作業辦法，增訂立即關閉閘門緊急應變SOP程序等，並要求轄下21座水庫於開啟閘門放水前一小時，針對水庫下游民眾發布細胞簡訊示警等。台電也聲稱，將於武界壩沿線及小路新增多面警示牌，提醒民眾注意。

監委指出，上述台電所稱相關作為，雖是針對事件發生後亡羊補牢作法，但這些改進作為應屬類此重大設施的基本應有管理作為，台電長久以來是否疏於注意，原有相關緊急應變處理標準作業程序及對於閘門平時應採行的維修管理、監測等作業流程，是否存有重大疏漏，有無涉及違失，有待深入了解。

此外，據報導，本月26日再傳一名釣客疑似於武界溪床釣魚溺水意外；相關主管機關或當地政府有無善盡宣導或巡查之責，也待進一步了解，均有調查必要。

(中時 )