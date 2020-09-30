新光三越台南中山店10月1日至10月25日，率先點燃台南百貨週年慶戰火，霸氣登場的二十四週年慶，今年祭出年度最夯、暢銷之巔的強勢商品，從明星保養、彩妝組到家電戰神機種，通通為顧客一網打盡。此外，還有標榜不容錯過的還有最強聯名「寶可夢」限量卡友禮，號召寶可夢訓練師，到全台一起抓寶去！此外，APP服務再升級，讓您購物更上一層樓，「擴大線上週年慶」網羅百項超級限量商品。

每年的台南百貨業界的年度歲末週年慶，都由新光三越中山店打頭陣，緊接著是大遠百台南店、公園店、南紡購物中心，最後登場是新光三越台南新天地；今年新光三越中山店趕在中秋連續第一天，十月一日登場各種周年慶活動；推出年度潮流夯品、品牌超低特惠、穿搭超低特惠等活動吸引人潮。

中山店推出獨家KIEHLs雙金盞花化妝水組 特價2,610元(價值3,680元) 再加贈素顏霜5ml(限量20組)、逆零指標 保養霸主LANCOME超激活光粹晶露組 特價3,150元(價值4,790)、新光三越獨家首賣ESTEE LAUDER全方位修護能量組 特價4,635元(價值7,220)等，最強明星商品陣容搭配化妝品區單筆滿2,000送200超低門檻回饋，最新秋冬保養或獨家特惠組於新光三越週年慶期間一次購足絕對最划算！

主力訴求地表最強的旗艦機種，也在今年週年慶集合全新生活必備的「影音家電」、「環境家電？與「美容家電」最夯款一次奉上！凡購買65吋LG OLED 4K AI語音物聯網電視新光獨家加贈限量「無線耳機」。中山獨家凡購買惠而浦全系列享滿萬折500優惠，趁著週年慶大家電區會員獨享滿萬送千禮券超值回饋，添購趨勢家電最超值。

在滿百送千方面，除了標榜禮券回饋秒入APP，免排隊最安全！化妝品單筆滿2,000送200、全館單筆3,000送300元，大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000送500，此外，還有新光三越會員首七日獨享，名品∕大家電∕法雅客∕[i]Store單筆滿10,000送1,000元，新光三越會員獨享方面，兒童商品單筆滿2,000送200點會員點數。

另一項促銷主軸為「皮卡丘，就決定是你了！」今年新光三越週年慶特別與超人氣的寶可夢聯名合作，不論是人氣爆表且電力十足的皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、伊布等商品將會登場！新光三越全台獨家聯名好禮，將引爆寶可夢迷的收集狂潮！

同時，還有史上最強韓國商品展，10月1日至10月12日於13F大廳展出，讓喜愛韓國文化的民眾，能夠不用搭飛機出國就能享受當地美食，首四日還有每日一物買一送一活動，包括韓國魚餅、LOTTE FITZ啤酒500ml、蜂蜜柚子茶、韓式炸雞等。活動期間，單筆消費滿800元贈「現煮韓國魚餅兩支」乙份；單筆消費滿1,500元贈「韓式炸雞」乙份；單筆消費滿2,500元贈「東遠小海苔」乙袋。此外，10月3日14：30-15：00還有乒乓球大賽，前三名可以將好禮帶回家！

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