影壇新人陳昊森30日與邵奕玫（米米）一起帶著主演電影《刻在你心底的名字》回到母校醒吾科技大學宣傳，分享上映喜悅，吸引全場爆滿同學。導演柳廣輝與監製暨編劇瞿友寧現場透露，會挑選上陳昊森與米米擔綱演出，主要是兩人在試鏡時，真誠的表達了內心故事，感動了自己也感動了別人，期待這部片能感動更多觀眾，即時關懷你身邊的人。

《刻在你心底的名字》以1988年剛解嚴的社會環境為背景，描述三位高中生的純真戀情及曖昧糾葛情愫，影片不只深入探討同志議題，更廣泛的詮釋家庭親情、同學友情及剛解嚴時代的深層社會面向。瞿友寧開場白就宣布令人振奮消息，這部片口碑場已締造國片最高紀錄，看過電影的觀眾，都會有說不完的內心話想與身旁的人分享。

陳昊森與邵奕玫分別就讀醒吾科大流行藝術學院表演藝術系四年級及一年級，加上全校共42位同學一起參與演出，更創下國片由同一所大學擔綱兩主角及參演學生最多紀錄。醒吾科大校長陳義文表示，陳昊森一到表演藝術系就讀，他就發現昊森不論是外型或表演天分，都是不可多得的演藝人才；而邵奕玫就讀南強工商時就就相當亮眼。兩位同學在這部片中演出精湛，學校也將包場力挺。

(中時 )