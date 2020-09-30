藝人歐陽娜娜在中國國慶晚會演唱「我的祖國」，引起部分國人批判。國民黨前副祕書長張雅屏在臉書發文說，從「政治鬥爭、社會控制、意識形態」等三方面來看，歐陽娜娜赴陸演唱事件，可看出民進黨的納粹化。

張雅屏指出，納粹已經是德國希特勒主政下，殘暴政權的專有名詞，全世界在二次大戰後對於納粹所造成的傷害，都戒之慎之。但台灣有一個政黨，卻正以極為類似的路線，逐漸走上同樣罪惡的道路。以下做出相關比對：

在「政治鬥爭部分」：

納粹黨：訂立社會異類法案、紐倫堡法案，成立蓋世太保 (Gestapo)藉以殘害反對黨與仇視猶太人。

民進黨：訂立黨產條例、促轉條例、反滲透法，成立黨產會與促轉會，壓迫反對黨與仇視中國人。

在「社會控制部分」：

納粹黨：組建親衛隊全面控制社會。

民進黨：建購1450網軍全面恐嚇社會。

在「意識形態部分」：

納粹黨：創立一種「民族共同體」制度，後來納粹政權將國民分成兩大類，一類是「民族同志」（Volksgenossen），屬於民族共同體的一份子；另一類是「社會異類」（Gemein chaftsfremde），他們不是民族共同體的成員。納粹將打壓對象分為三類：一種是「種族」敵人，如猶太人、吉卜賽人，他們因為「血統」的關係被視為敵人；政治上的異議分子，如馬克思主義，自由主義者，基督徒和反動派，他們被視為叛逆的「民族同志」；道德墮落分子，如同性戀、懶漢、慣犯等，也被列為叛逆的「民族同志」當中。

民進黨：以台灣地位未定論為基礎，以建構「台灣意識」脫離中華文化圈之認同，黨員與政治夥伴為核心成員，國族認同以日本為主。對於友中親中者全面封殺，對外省人與軍公教予以排斥詆毀。

張雅屏在臉書貼出一張結合納粹、民進黨黨徽的圖案說：不像嗎？

(中時 )