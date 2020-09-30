一位網友將剛牽到的新車拿到高雄市苓雅區包膜，卻沒想到花了12500元，店家卻貼得破綻百出，讓他相當傻眼。(摘自爆廢公社)

許多民眾都會替自己的愛車包膜，讓車身能隨時保持光亮嶄新的一面。一位網友將剛牽到的新車拿到位在高雄市苓雅區的店面包膜，沒想到花了12500元，店家卻貼得破綻百出，店家回應更讓他傻眼。網一看直呼：我阿嬤都貼得比較好！

原PO在臉書「爆廢公社」上表示，「昨天滿心期待去牽包膜好的新車，看到車子都傻眼了，花了12500給我這什麼鬼？」只見附圖中，原PO機車外殼上包膜完全不但不服貼，包附範圍也不均勻，有的更超出車體，切割尺寸完全不合格。

原PO機車外殼上包膜完全不但不服貼，切割尺寸也完全不合格。（摘自爆廢公社）

原PO指出，向店家反應後，得到的回覆卻是，「因為電腦裁切，所以多少會有誤差喔。」這讓他傻眼詢問廣大網友「包成這樣，有人能接受嗎？」網友紛紛表示「他的誤差有點大」、「 電腦切割不是比較準嗎」、「笑死，看起來根本是手工裁切」、「店家會不會誤會包膜的意思」、「檔車全車痛車含設計都比這家便宜 然後這是在貼什麼鬼」。更有人直言「我阿嬤貼都還比較好看！」

網友指出，面對這種成品，絕對不會想付錢給店家。「誤差…那就弄好了再拿錢呀」、「一萬多塊弄成這樣，可以請消保官去關切了吧」。但也有人表示，可能店家只是不小心從網路訂的膜尺寸不對而已。

(中時新聞網)