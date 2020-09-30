阿拉伯聯合大公國表示，將要競選2022~2023年期間，聯合國安全理事會非常任理事國的成員。安理會有5個永久的常任理事國(中美英俄法)，以及10個非常任理事國，任期2年，明年6月將會改選。

阿聯外交部長納納揚(Abdullah bin Zayed Al Nahyan)在紐約說：「我們將遵循與安理會成員合作維護國際和平的原則。」

阿聯官方通訊社WAM的報導：「我們表明阿聯有能力與決心，解決各國面臨的重要問題。」

最近幾個月，阿聯宣布將與以色列實現「關係正常化」，展現了阿聯在全球外交舞台上的作用，同時也影響了鄰國巴林，同樣採取的重大政策轉變，與以色列改善關係。

一般認為，這是美國的外交計劃一部分，因為能夠團結阿拉伯盟國對抗伊朗，並且使華盛頓在中東地區再得到重要的戰略夥伴。

阿聯官方表示，競選聯合國安理會席位，他們的重點將是「促進包容、、刺激創新、建立安全防線與確保和平」。

阿聯上一次任職於安理會是在1986~1987年。

聯合國安全理會有5個常任理事國，分別是中國、法國、俄羅斯、英國和美國，另外有10個輪流會員，席位分配給世界各個區域，以聯合國大會中票選的方式取得席位。

(中時新聞網)