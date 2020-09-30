藝人歐陽娜在大陸「十一國慶」獻唱《我的祖國》一曲，不僅遭台灣網友圍剿，還可能因此違法而遭罰。對此，藍委陳玉珍則認為，這些批評根本就是無限上綱，並砲轟政府是不是要效法秦始皇，來要來個「歌同曲」？同時，陳玉珍更猛批陸委會，要陸委會別在恐嚇台灣人民。

陳玉珍30日在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，《我的祖國》這首歌的背景，是大陸在韓戰時，用來鼓舞人民士氣的。並指出，如果歐陽娜娜唱這首歌要被質疑國家認同，「那在美國國慶日唱美國國歌，難道就表示我心裡愛美國，不愛台灣？」陳玉珍忍不住直言，「我覺得這已經太離譜了」，並砲轟政府，難道要走向古時候秦始皇那樣，書同文，車同軌，以後歌要同曲？

陳玉珍還發現，照這個邏輯，《中華民國頌》也不能唱，因為歌詞提到青海的大草原和喜馬拉雅山，跟台灣沒有關係。陳玉珍直批，這根本就是無限上綱，讓很多歌都不能唱了，「政府以後列一個明示的說法、什麼歌可以唱、什麼字可以用、什麼曲可以用。」並猛批這完全違反了台灣自豪的民主價值。

此外，陳玉珍也對陸委會開砲猛打，指陸委會天天恐嚇台灣人民，「陸委會的工作不是在恐嚇人民，陸委會應該想辦法讓兩岸走向和平，而不是對外沒能力，對內專門恐嚇自己的人民。」

(中時新聞網)