幾內亞有1名身患罕見疾病「早衰症」的藝術家穆薩‧桑迪安娜‧卡巴(Moussa Sandiana Kaba亦稱Grand P)，卻擁有1位擁有驚為天人巨乳高腳杯身材的女模艾多燕(Eudoxie Yao)作為未婚妻。兩人恩愛無比，且極度反差的身材也讓2人經常引起網友們的熱烈討論。穆薩曾表示，他並不喜歡其他男人圍繞在自己未婚妻的身旁，他也是艾多燕為自己此生的唯一真愛。近來兩人還特別表示，未婚妻將會為自己站台助選幾內亞的總統職稱，也讓多數網友質疑，這樣的組合真能當上總統嗎？

穆薩因「早衰症」導致自己的身型矮小，然而他的音樂才能卻吸引到擁有驚為天人巨乳高腳杯身材的女模艾多燕注意，兩人因此已為即將結婚的對象。穆薩也曾表示，自己不喜歡男人靠近艾多燕，穆薩認為所有男人都對她意圖不軌，穆薩也視艾多燕為未來終生彼此托付的對象，穆薩幾乎經常表示真的非常愛艾多燕。

近來穆薩有個極大抱負，就是競選幾內亞的總統，目前穆薩與自己的巨乳妻子不斷四處爭取曝光的機會，他們2人也在上個月的時訂婚，然而當此消息曝光後，立即被多數網友打臉，這只是單純行銷手段而已。穆薩也隨後在自己的臉書上公布，自己將會競選2020年的總統候選人資格，而穆薩的未婚妻也大力支持，不斷與穆薩同進同出爭取曝光機會，更是經常為他站台助選。

然而穆薩的政治野心卻無法實現，他在競爭總統候選人的資格遭到出局，但穆薩的未婚妻仍是不斷鼓勵他，也表示將在2025年時，再接再厲返回繼續努力。

(中時新聞網)