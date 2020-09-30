民進黨中常會公布今年年中所作的各政黨民調，在30至39歲的支持度，民進黨有34.5%，國民黨卻僅有7%。讓資深媒體人陳揮文說，讓他臉都綠了，甚至忍不住笑出來。

據《聯合報》報導，民進黨中常會今公布在今年年中所作的政黨民調，在20至29歲的支持度依序為，民進黨是34.7%、時代力量19.4%、民眾黨15.2%、國民黨7.7%。而在30至39歲的支持度，民進黨34.5%、民眾黨20%、時代力量12.6%、國民黨7%。

陳揮文表示，照這個民調，國民黨都可以包起來了，他覺得很奇怪，20到29歲，民進黨的支持度34.7%，30到39歲為34.5%，差0.2%。而在20到29歲，國民黨支持度則是7.7%；30到39歲，國民黨是7%，愈來愈低，讓他忍不住笑出來。

陳揮文指出，民眾黨的民調也很好玩，在30到39歲支持率是20%；而時代力量是12.6%，他不禁笑說，這民調要他相信也沒法度。

民進黨的民調讓他看了哈哈大笑，民進黨這麼多自爆的事情，包括前總統府發言人丁允恭醜聞、蘇震清弊案、進口美豬美牛等，居然還有30幾趴的支持率，年輕人還支持民進黨，他真的不知要講什麼了。民進黨在20到29歲、30到39歲兩個族群都有30幾趴的支持度，還是不禁笑了。

(中時新聞網)