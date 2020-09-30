共機近日頻頻繞台，台灣民間人心惶惶，許多人都相當擔心，兩岸之間是否會擦槍走火，而若真的打起來，我國的國防兵力到底夠不夠？對此，日前台北市議員徐巧芯就提出兵役改制的議題，要強化民眾對於國防兵力的信心，意外爆出桃園市議員王浩宇是替代役的消息，而網友也相當好奇，若兩岸開戰，替代役到底要做些甚麼事情？

民進黨立委羅美玲今質詢指出，截至今年4月，近8年替代役列管人數31萬8000人，僅召集7053人，甚至治安維護組及其他組集人數掛零，若發生戰爭時，替代役要扮演什麼角色？對此，役政署長龔昶仁回應表示，替代役男召集將會依照役別專長分組，由需要機關來動員。

內政部次長花敬群指出，安系統有不同劇本及SOP，都有劇本在做演練。龔昶仁也說，替代役男有列入動員聯繫溝通，雖然沒有固定開會時間，但每年至少會有一次會報，各單位連繫動員沒有問題。

替代役的議題也引起網友的討論，紛紛留言表示「替代役就是代替惹事的人去送死」、「製造掃把」、「當然是砲灰啊」、「國軍都不能打仗了還替代役！騙人家沒當過兵的」、「編入飛天掃帚隊追隨輸光光院長戰到最後一兵一卒呀」、「不要說替代役啦，整個國軍都不知道在幹嘛，每次演習都出事，早點投降找工作比較實在」。

(中時新聞網)