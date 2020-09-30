民進黨最新的青年支持度民調，民進黨以34.7%大幅領先，時代力量則是19.4%位居第二、民眾黨15.2%第三，國民黨竟僅剩7.7%墊底。時代力量的「高支持度」，不禁讓人感嘆，民進黨桃園市議員王浩宇可說是先知。

王浩宇曾在臉書Po文說：「年輕人好騙嗎？ 當然很好騙！如果不好騙，時代力量這種垃圾政黨，怎麼會喊喊做不到的口號、整天咆哮帶風向就騙到一堆年輕選票？但年輕人之所以好騙，是因為年輕人充滿高度理想性、充滿正義感、對更好的台灣有期待、抱持著讓台灣更好的希望。」

據《聯合報》報導，民進黨公布今年年中青年支持度民調，民進黨在20至29歲的支持度是34.7%大幅領先其他政黨，時代力量是19.4%位居第二，民眾黨是15.2%第三，國民黨以7.7%墊底。

至於30至39歲民眾的支持度，民進黨以34.5%領先，民眾黨以20%位居第二，時代力量12.6%排第三，國民黨仍是7%墊底。

相對於前幾天國民黨智庫、國家政策研究基金會公布的民調，9月在美豬、美牛議題沸騰時，民進黨支持度26.7％、國民黨支持度20.9％，雙方差距不到6％。

PTT鄉民表示，「所以不敢徵兵，討好年輕人。」、「民眾黨和時力的支持度高到讓我驚呆了。」、「年輕人比較綠都是真的。」、「國民黨以後正名7%仔，崩潰。」、「民眾黨、時力年輕人很高啊，但是中老年人就趨近0。」、「反正等台灣人苦頭吃夠了，自然就會捨得給DPP死」。

(中時新聞網)