即將迎接69歲生日的台南市安平區新南國小，12月歡慶歲生外，也歡迎歷屆校友回娘家，今年更首度遴選傑出校友返校和學弟妹分享人生成功經驗。

新南國小校長魏萬能表示，69年前成立於中西區運河烏橋旁的新南國小，除作育英才，宮殿式建築更令人驚艷，成為許多畫家筆下取材對象，「新南」校名取自原校址前新南路（目前的府前路二段），比起其他學校，更多了許多故事，運河和烏橋曾有諸多府城風華傳奇，如今校址從中西區搬至安平區，一路從中國風建築演變至現代化風格，為安平新天地創造另一新氣象。

魏萬能表示，新南69年來台南培育4、5萬名莘莘學子和社會中堅份子，今年首度遴選傑出校友，只要在教育學術、行政服務、專業服務、企業經營、社會服務、藝文體育、行誼典範、貢獻母校及擁有特殊表現者，都歡迎各界10月底前踴躍推薦提報，並且歡迎歷屆校友在12月2日回娘家團聚，沐浴母校溫柔的懷抱，也見證新南蛻變、再現風華，詳情請聯繫校友會執行祕書丁碧華 ，電洽（０６）２９７３３６３轉７０５。

(中時 )