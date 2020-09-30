大陸28日起在南海等地進行軍演，美中台三角關係，可說牽一髮動全身，不過工商界大老王應傑直指，台灣股市竟然不動如山，這是不正常的，只能解釋「狼來了」喊太久，台灣民眾太鎮定了。

工商界大老、台北市商業會榮譽理事長王應傑王應傑接受香港媒體《中評社》專訪時指出，美中台三角關係，牽一髮動全身，不過台海爆發戰事可能性很低，理由是大陸領導人基於民族情感，以及中國大陸是世界第二大國，會有更全方位的考量，戰爭會引發經濟倒退等，自然不會輕言動武，他認為大陸目前都是配合美大選進行的選舉花招。

王應傑指出，川普現在要穩住選票，持續貨幣寬鬆政策，美國華爾街股市都在2萬7千點左右、台灣也一樣都在1萬2千點上下，但是選後認為，台灣股市與美國股市會回歸基本面，預期會有大幅滑落。

王應傑分析，有件事不太懂，以往只要大陸軍演，台灣股市都會波動，結果，這次大陸在渤海、東海、黃海、南海同時演習，台灣股市竟然不動如山，這是不正常的，只能解釋「狼來了」喊太久，台灣民眾太鎮定了。

王應傑點出，蔣經國時代、李登輝時代還是按照「中華民國憲法」、兩岸人民關係條例，跟大陸交流，這也是維持兩岸和平最重要的基礎，避免引爆台海更大危機。 民進黨政府為了台灣生存、為了台灣發展，還是不要輕易挑動兩岸敏感神經。

(中時新聞網)