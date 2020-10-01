以下5個星座在談戀愛的時候喜歡情人黏著自己，可以給他們被肯定、被愛的感覺！

▍1.巨蟹座

巨蟹座的男生不見得一定要被黏，可是他有一個要求，那就是他要另一半出現時對方是一定趕到的。因為巨蟹座很喜歡當場合很正式的時候，另一半就要出現，他喜歡讓人留下雙方常常黏在一起恩愛甜蜜的印象，可是私底下他並不是如此，他喜歡靜靜的做自己要做的事情。

▍2.雙子座

雙子座覺得兩個人談戀愛不黏在一起那怎麼叫做談戀愛，而且雙子座很怕寂寞，當他覺得很寂寞時，他反而會去黏另外一半。即使他想要一個人靜一靜，可是他還是希望另一半黏他，好讓他有拒絕的機會，基本上雙子座不怕多，只怕少。

▍3.獅子座

獅子座寧可另一半很黏，如果另一半不黏他，獅子座會很失落，因為他覺得自己應該是對方心目中的神才對，獅子座不會告訴另一半自己在等待，可是事實上他已經把時間表都排好了在等對方，他只是表面裝酷而已。

▍4.天秤座

天秤座很在意和情人的關係，有了另一半他巴不得趕快公開給大家看，而且他會開始沒有安全感，如果另一半黏他就會帶給他安全感，而另一半不黏他時，他的心就會慌慌的，天秤座就會主動去黏對方。

▍5.天蠍座

天蠍座就是喜歡和情人黏在一起的感覺，他認為這才是深情的表現，而且證明自己很被重視，天蠍座一談起戀愛就希望可以24小時黏在一起，可是自己又拉不下這個臉，對方來黏就是投其所好，天蠍座馬上就進入狀況！

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(中時新聞網)