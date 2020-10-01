農委會遭爆以紓困預算776萬元辦炒飯大賽，引發爭議。雲林菜農林佳新酸說，農委會主委陳吉仲真是橫空出世、百年奇才，並指控農委會將台灣稻米賤賣給大陸解放軍食用。

林佳新在節目《新聞大白話》中表示，台灣的米已經多到爆倉，炒飯比賽第一年，成立資本額100萬的公司，拿下300萬的標案，到現在3年拿下農委會5千多萬預算，「什麼樣的公司才有這樣的才能」，高雄市推廣農產品外銷加拿大，只花2、300萬就可以完成同樣規模的活動，可是這家公司不只是300萬做不到，現在搞到700萬，且還有獎金80萬，主委卻說還不夠，到底是我們錢太多，還是廠商太會炒飯？

林佳新提到，台灣稻米不僅賤價賠售、賤賣公糧，還疑似拿去給大陸解放軍食用，「這叫我們的愛歹丸（台灣）啦！」

其實這不是林佳新第一次爆料，他提起2、3年前被政府告了三條罪，當時下的標題很聳動，「解放軍食用」。林佳新說，公糧對任何國家來說都是安全存糧的問題，絕對不是任何人可以做的事業，尤其在大陸還是特許事業，所以沒有官方認可，公糧不可能出售到大陸。

當時農糧署以涉侮辱公署罪、加重誹謗罪及妨害農工商交易罪，對林佳新提告。檢方查出2018年農糧署為出清公糧，標案若購買達一定噸量，價格最多可打至4.3折，因此認定林佳新並非無憑無據，予以不起訴處分。

(中時新聞網)