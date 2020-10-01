香港網路近日瘋傳Party Room內年輕男女的親熱片，經營者已經報警。（照片來源：《香港01》）

近日香港網路瘋傳Party Room內年輕男女親熱的春宮影片，無論是女上男下或埋頭吸吮，都被放上網路供人觀賞。據悉，Party Room屬於私人空間，且店家有清楚標示裝設監視錄影，客人想在房內做什麼事情屬於個人自由，但監視影像會外流，可能與合夥人金錢糾紛有關。

據《香港01》報導，春宮片拍攝地點為油麻地一間Party Room，疑有年輕情侶租用房間做愛做的事，被房內監視鏡頭「全都錄」，結果有關影片竟然外流，被人放上網路供人觀賞。據悉，多名男女慘淪春宮片主角，目前已知至少有3對苦主。

此事引發網友議論，質疑店家外洩客人隱私。Party Room女負責人黃小姐表示，房間內的監視鏡頭明顯地架設在天花上，也貼出告示提醒客人，房內有監視器。當他們發現客人有「過份親密行為」時，也會傳短訊提醒，但仍有客人進行「過火行為」。

至於影片外流，黃女表示，自己與林姓男友於今年2月起經營Party Room，男友曾將影片傳給一名男性友人A先生。不過，之後男友與A產生金錢瓜葛，雙方反目成仇，A更曾跑到男友住處討債，男友當時報警求助。

直到上周五，社交媒體Instagram一個帳戶流出客人親熱影片，以及男友與A過去的對話內容。他們懷疑就是A將影片外流，之後男友的個資也被人在網路公開，他也再次報警。

(中時新聞網)