今年年中，電信三雄陸續宣布5G開台，讓今年儼然成為台灣5G元年，也讓升級申辦5G手機成了今年打算換新機的朋友們，必要考慮的問題。如果你曾感覺5G手機太過昂貴而望之卻步的話，下半年開始有不少品牌開始陸續在台推出2萬以下的5G手機，入手不會太心痛，絕對可以考慮啦！接著就來看看只需1萬出頭的realme X50表現如何。

realme X50系列共有X50以及X50 Pro機種，後者搭載高通Snapdragon 865處理器，而本次評測重點realme X50則是搭載高通Snapdragon 765G處理器，是定價2萬以下機種主要選搭的處理器。6GB RAM(LPDDR4x)+128GB ROM(UFS 2.1)的款式在安兔兔評測(v8.3.4)得到 322679 的分數，在Geekbench 5則是在單核心項目、多核心項目分別取得625、1759的分數，跟其他高通Snapdragon 765G機種的表現相去不遠。

realme X50安兔兔評測(左)與Geekbench 5跑分結果。(手機截圖)

realme X50搭載6.57吋解析度2400 X 1080的LCD螢幕(IPS材質)，支援120Hz螢幕更新率，螢幕占比達到90.4%，採用挖孔螢幕的設計(前置雙鏡頭，出廠即有保護貼)，覆蓋康寧第五代大猩猩保護玻璃。背面提供極地(藍色)、仙蹤(綠色)的機身顏色，不同角度下機身背面可呈現不一樣的反射光線，頗為絢麗，機背不太容易沾染指紋。電源鍵整合了指紋辨識，頗為靈敏。

realme X50盒內配件(充電轉接頭台灣版本應該會換成適用的插頭)。(黃慧雯攝)

realme X50右側與底部機身。(黃慧雯攝)

realme X50左側與頂端機身。(黃慧雯攝)

realme X50採用挖孔螢幕的設計，前置較難得一見的雙鏡頭。 (黃慧雯攝)

realme X50所附的保護殼可以有效對主相機提供保護。(黃慧雯攝)

realme X50搭配4200mAh電池，盒內附贈5V／6A 30W Dart 閃充充電器(30分鐘充至 70%)及傳輸線、透明保護殼，機身採用USB-C連接埠，沒有3.5mm耳機孔。保護殼邊緣有向內延伸，戴/脫不易，手機較不會在強大晃動脫殼而出。支援雙nano-SIM卡，僅支援5G單卡或4G雙卡雙待，但如果現在插入5G+4G卡，當前會轉為4G+4G需待OTA更新才能支援5G+4G。

realme X50採用雙層SIM卡設計，不支援microSD卡擴充。 (黃慧雯攝)

針對支援5G NR的n1／n3／n7／n8／n28／n38／n41／n78頻段，也支援EN-DC 組合。五大電信都支援VoLTE，搭配中華電信／台灣大哥大／遠傳電信／亞太電信門號還可支援VoWiFi。手機則支援藍牙5.1、NFC。音效上支援超線性喇叭 1216、雙麥克風降噪、Dolby Atmos 杜比全景聲並獲得Hi-Res Audio 認證。

realme X50搭配基於Android 10的realme UI，不僅支援專注模式、簡易模式，App icon還可自訂風格，相機介面也更為簡潔。此外繼承自ColorOS的智慧服務(騎車勿擾模式)、應用程式分身、分割畫面、遊戲空間等功能也讓人頗為熟悉。再加上realme實驗室的特別功能，能看見在ColorOS之外，realme UI逐漸更走出自我風格的路線。

對於消費者來說日漸重要的相機，realme X50在前鏡頭採用難得一件的雙鏡頭組合，搭配1600萬(f/2.0)主鏡頭(SONY IMX471 感光元件)與200萬人像鏡頭(f/2.4)，支援人像模式、縮時攝影、全景、AI 智慧美顏、HDR、臉部辨識、濾鏡、超級夜景、可調節景深效果，最高錄影格式可支援[email protected] 慢動作錄影。主鏡頭則是4800萬畫素(f/1.8)主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭(119° 超廣角、f/2.3)、200萬微距鏡頭(f/2.4，對焦距離4cm)、黑白人像鏡頭(f/2.4)的四鏡組合。具備4800萬畫素、超級夜景、全景、專業、縮時攝影、人像模式、HDR、超廣角、超級微距、AI 智慧美顏、濾鏡、炫彩模式、超文字模式，最高支援[email protected]錄影，也可支援最高[email protected] 錄影。

realme X50主鏡頭與廣角鏡頭對比。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max主鏡頭與廣角鏡頭對比。(黃慧雯攝)

realme X50 1x、2x以及5x變焦的對比。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max 1x、2x以及5x變焦的對比。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max室內實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max室內實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

realme X50(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(4)。(黃慧雯攝)

從上述對比照片可以看見，在日間拍攝的部分，realme X50戶外拍攝有時候相機成像不太穩定，室內實拍則有點白平衡偏紅的情況；超廣角照片變形的情況，則修正的比iPhone 11 Pro Max更好一些，但是變焦的照片上，iPhone 11 Pro Max的照片則是更為細緻，保留更多細節；夜間拍攝上，realme X50因為可以強制啟動夜景模式，所以在一些夜景有燈光的位置，可以處理得更為細膩，不過過亮，顏色的還原情況也很不錯。

體驗心得

整體而言，realme X50在支援5G的前提下，以相當合理的價格因想要入門體驗5G的消費者提供的選擇。搭配前2後4的鏡頭，覆蓋了廣角、微距、人像拍攝，也可支援至4K錄影，以及4800萬畫素超大相片(切割後仍舊可保留很多相片細節)，實用度很高。還有iPhone所沒有的水冷散熱系統以及120Hz螢幕更新率的螢幕，對於喜愛手機遊戲的朋友來說將是更為貼心的選擇。

(科技)