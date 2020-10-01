今年年中，電信三雄陸續宣布5G開台，讓今年儼然成為台灣5G元年，也讓升級申辦5G手機成了今年打算換新機的朋友們，必要考慮的問題。如果你曾感覺5G手機太過昂貴而望之卻步的話，下半年開始有不少品牌開始陸續在台推出2萬以下的5G手機，入手不會太心痛，絕對可以考慮啦！接著就來看看只需1萬出頭的realme X50表現如何。
realme X50系列共有X50以及X50 Pro機種，後者搭載高通Snapdragon 865處理器，而本次評測重點realme X50則是搭載高通Snapdragon 765G處理器，是定價2萬以下機種主要選搭的處理器。6GB RAM(LPDDR4x)+128GB ROM(UFS 2.1)的款式在安兔兔評測(v8.3.4)得到 322679 的分數，在Geekbench 5則是在單核心項目、多核心項目分別取得625、1759的分數，跟其他高通Snapdragon 765G機種的表現相去不遠。
realme X50搭載6.57吋解析度2400 X 1080的LCD螢幕(IPS材質)，支援120Hz螢幕更新率，螢幕占比達到90.4%，採用挖孔螢幕的設計(前置雙鏡頭，出廠即有保護貼)，覆蓋康寧第五代大猩猩保護玻璃。背面提供極地(藍色)、仙蹤(綠色)的機身顏色，不同角度下機身背面可呈現不一樣的反射光線，頗為絢麗，機背不太容易沾染指紋。電源鍵整合了指紋辨識，頗為靈敏。
realme X50搭配4200mAh電池，盒內附贈5V／6A 30W Dart 閃充充電器(30分鐘充至 70%)及傳輸線、透明保護殼，機身採用USB-C連接埠，沒有3.5mm耳機孔。保護殼邊緣有向內延伸，戴/脫不易，手機較不會在強大晃動脫殼而出。支援雙nano-SIM卡，僅支援5G單卡或4G雙卡雙待，但如果現在插入5G+4G卡，當前會轉為4G+4G需待OTA更新才能支援5G+4G。
針對支援5G NR的n1／n3／n7／n8／n28／n38／n41／n78頻段，也支援EN-DC 組合。五大電信都支援VoLTE，搭配中華電信／台灣大哥大／遠傳電信／亞太電信門號還可支援VoWiFi。手機則支援藍牙5.1、NFC。音效上支援超線性喇叭 1216、雙麥克風降噪、Dolby Atmos 杜比全景聲並獲得Hi-Res Audio 認證。
realme X50搭配基於Android 10的realme UI，不僅支援專注模式、簡易模式，App icon還可自訂風格，相機介面也更為簡潔。此外繼承自ColorOS的智慧服務(騎車勿擾模式)、應用程式分身、分割畫面、遊戲空間等功能也讓人頗為熟悉。再加上realme實驗室的特別功能，能看見在ColorOS之外，realme UI逐漸更走出自我風格的路線。
對於消費者來說日漸重要的相機，realme X50在前鏡頭採用難得一件的雙鏡頭組合，搭配1600萬(f/2.0)主鏡頭(SONY IMX471 感光元件)與200萬人像鏡頭(f/2.4)，支援人像模式、縮時攝影、全景、AI 智慧美顏、HDR、臉部辨識、濾鏡、超級夜景、可調節景深效果，最高錄影格式可支援[email protected] 慢動作錄影。主鏡頭則是4800萬畫素(f/1.8)主鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭(119° 超廣角、f/2.3)、200萬微距鏡頭(f/2.4，對焦距離4cm)、黑白人像鏡頭(f/2.4)的四鏡組合。具備4800萬畫素、超級夜景、全景、專業、縮時攝影、人像模式、HDR、超廣角、超級微距、AI 智慧美顏、濾鏡、炫彩模式、超文字模式，最高支援[email protected]錄影，也可支援最高[email protected] 錄影。
從上述對比照片可以看見，在日間拍攝的部分，realme X50戶外拍攝有時候相機成像不太穩定，室內實拍則有點白平衡偏紅的情況；超廣角照片變形的情況，則修正的比iPhone 11 Pro Max更好一些，但是變焦的照片上，iPhone 11 Pro Max的照片則是更為細緻，保留更多細節；夜間拍攝上，realme X50因為可以強制啟動夜景模式，所以在一些夜景有燈光的位置，可以處理得更為細膩，不過過亮，顏色的還原情況也很不錯。
體驗心得
整體而言，realme X50在支援5G的前提下，以相當合理的價格因想要入門體驗5G的消費者提供的選擇。搭配前2後4的鏡頭，覆蓋了廣角、微距、人像拍攝，也可支援至4K錄影，以及4800萬畫素超大相片(切割後仍舊可保留很多相片細節)，實用度很高。還有iPhone所沒有的水冷散熱系統以及120Hz螢幕更新率的螢幕，對於喜愛手機遊戲的朋友來說將是更為貼心的選擇。
(科技)
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