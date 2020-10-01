英超2020-21賽季進入第4輪，六大豪門只剩衛冕冠軍「紅軍」利物浦保持全勝，較令人意外的則是「狐狸」萊切斯特城和「太妃糖」艾佛頓，同樣都以3連勝與紅軍並駕齊驅。

本周英超重點推薦，必定是「紅魔」曼聯迎戰「白百合」托特納姆熱刺的Big 6內戰(10/4 23:30)，兩隊開季都遇到一些狀況，誰能搶下這場關鍵的勝利，對於本季衝擊前4、甚至加入冠軍爭奪的行列，將是極為重要的一仗。

熱刺開幕戰就小爆冷門，主場0：1不敵本季來勢洶洶的艾佛頓；第2輪在孫興慜和肯恩高度默契的絕妙合作下，作客5：2反勝南安普敦，搶下本季首勝；上周回主場面對1勝1敗狀況也是一般的紐卡索聯，未能把握領先的契機，終場前被判罰十二碼讓紐卡索追平，又痛失2分積分。熱刺上賽季排名第6，本季參加歐洲聯賽（歐霸）需要由第2輪資格賽開始，加上聯賽盃已開踢，熱刺自9月13 日開季以來，已經參與了6場賽事，如果不是聯賽盃第3輪的對手萊頓東方有多名球員感染新冠肺炎而被市議會禁止比賽，熱刺還要再多加一場比賽。在剛結束的聯賽盃第3輪，熱刺以半主力陣容，最終闖過PK戰淘汰了「藍軍」切爾西，順利打進8強。熱刺總教練穆里尼奧在戰勝前東家切爾西後，本周又要對上另一支前東家曼聯，尋求聯賽的第2勝。

紅魔在開幕戰同樣吃癟，主場1：3敗給前隊員薩哈領軍的水晶宮；上周作客布萊頓也踢得荒腔走板，幾乎讓對手壓著踢，但幸運之神站在了曼聯這邊。布萊頓全場有5次射門擊中門框，雖然在傷停補時4分鐘時扳成2：2平手，但終場前曼聯最後的一個角球造成回防的前鋒穆佩手球，曼聯球員向裁判抗議，經VAR判定十二碼，紅魔劣勢下全取3分。曼聯上賽季在英超排名第3，直接進入歐冠小組賽，因此開季的賽程較熱刺少，加上周中聯賽盃再戰布萊頓，曼聯只進行了4場比賽。

從兩隊開季的狀況來看，熱刺漸入佳境，曼聯則掙扎前行，但由於熱刺賽程頻繁，對壘曼聯之前，周中還有一場歐霸附加賽對上以色列球隊海法馬卡比，在疫情造成球隊收入銳減的情況下，熱刺勢必要傾全力打進歐霸小組賽不可，因此在球員的調度上，多少會影響聯賽的發揮，最近從皇馬租借回歸的威爾斯國腳貝爾，能否及時傷癒復出，可能是熱刺爭勝的最大變數。

比賽結果預測：曼聯2：1熱刺

(中時新聞網)