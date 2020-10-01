瑞士國家冰球聯盟將於本周五(10/2)展開新賽季，聯盟歷史上獲得最多冠軍的達佛斯(31次)，將以客場三連戰為新賽季揭開序幕。本周六(10/3)01:45，達佛斯將作客挑戰上季戰績突飛猛進的塞爾維特，上季兩隊交手四戰，勝負差距都不超過1分，實力相當的兩支勁旅新賽季首戰就狹路相逢，勢必會交織出一場扣人心弦的精彩大戰。

達佛斯季外補強大有斬獲，不僅補進芬蘭國家隊強力前場圖倫(Teemu Turunen)外，還網羅前聖荷西鯊魚明星中鋒索頓(Joe Thornton)，擁有一半瑞士血統的索頓，曾於2004年及2012年(NHL封館)短暫效力過達佛斯，其豐富的作戰經驗及傳導能力將讓達佛斯的進攻戰力提升一個檔次。此外，達佛斯也以四年長約簽下前塞爾維特門將梅爾(Robert Mayer)，上季打出生涯年的梅爾先發出賽32場，場均失球僅有2.32，達佛斯近幾季較薄弱的門將戰力，本季應能漸趨穩定。

塞爾維特上季除了擁有固若金湯的防守，以維尼克(Daniel Winnik)與溫格斯(Tommy Wingels)為首的前場，在進攻端也能提供穩定的火力。本季溫格斯返美發展，但塞爾維特簽下前尤拉耶夫得分王奧馬克(Linus Omark)，團隊進攻戰力應能維持不墜。但塞爾維特本季防守端將有不確定因素，上季梅爾與小將德斯庫魯斯(Gauthier Descloux)輪番固守球門大關，繳出聯盟最佳的團隊防守數據，本季梅爾轉投達佛斯，首度獨挑大樑的德斯庫魯斯能否複製上季的優質數據，將牽動著塞爾維特在新賽季的命運。

新賽季雙方先發前場都有新成員加入，估計需要一段時間磨合及適應進攻體系，加上雙方門將防守都有一定火侯，此戰建議保守投注「大小玩法-小5.5」。雙方戰力在伯仲之間，但達佛斯在門將有小幅優勢，梅爾過去六季都待在塞爾維特，對於塞爾維特的進攻走位與體系瞭若指掌，此戰塞爾維特要突破梅爾的嚴防難度不小，因此看好達佛斯能在客場勝出，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)