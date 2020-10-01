屏東縣里港鄉一對情侶同居，今年2月時，林姓女子見該洪姓男躺在床上自慰，竟拿起手機錄影，事後還將影片傳送給友人觀賞。事後洪男發現被女友偷拍，氣急報警提告。屏東地方法院依妨害秘密罪判處林女拘役30天，得易科罰金。

據判決書指出，林女與洪男在今年2月時仍為男女朋友關係，併同住於屏東縣里港鄉某住處，2月某日，林女見男友躺在床上拉下褲子，慢慢地掏出生殖器，用左手開始自慰，她卻因不明原因拿著據錄影功能的手機在男友的GG正上方竊錄，事後還用通訊軟體將影片傳送給好友一起欣賞。後來洪男發覺私密影片遭外洩，氣的報警並提告。

警訊時，林女坦承犯行，法官認為洪男於警詢及偵查中的指訴情節相符，再加上洪男提供影片光碟，因此採信其說法，以此判定林女犯罪屬實。屏東地方法院審理後，依刑法第315條之1第2款之妨害秘密罪判處林女拘役30天，得易科罰金。全案可上訴。

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