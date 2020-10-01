本季總冠軍賽將於1日上午9點正式開打，湖人「小皇帝」詹姆斯即將遭遇前東家熱火，自然成為觀戰重點之一，但被問到是否碰上前東家擁有額外奪冠動力，詹皇毫不考慮回答，「絕對沒有！不管你對上了誰，贏下總冠軍都沒額外意義。」

「能夠進入總冠軍賽就已經夠難了，假如你能成為總冠軍賽的勝利者，你的對手是誰並不重要，」詹姆斯表示，「我只是很開心可以身處這裡，擁有這次機會，能夠代表不只我自己，還有球迷、球隊、隊友、教練等人，都需抱持最大敬意。」

詹姆斯曾在熱火效力過4個球季，跟波許、韋德組成的三巨頭，也曾拿下2012、2013年總冠軍，如今戲劇性跟熱火在總冠軍賽碰頭，他除了強調熱火總裁萊里是這項運動最具頭腦的人之一，更認為美媒未給熱火總教練史波斯查足夠尊重。

「人們總會說，你擁有詹姆斯、波許與韋德，任何教練都可成功，事實上並非每個教練都能做到，」詹姆斯說，「只是媒體並未給予史波斯查足夠的尊重，就算他並非很偉大，卻也夠優秀了，他每場比賽都當最後1次執教，我很清楚這點。」

(中時 )