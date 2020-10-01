走馬瀨農場推出中秋趣味體驗活動，而且連假期間入場票降到200元，若是姓名裡有中、秋、佳、節這4個字的民眾，更可以享有150元門票入場的優惠。（走馬瀨農場提供／劉秀芬台南傳真）

中秋連假哪兒玩？親朋好友想要相揪到戶外踏青，台南大內區走馬瀨農場擁有開放的大草原，多項遊憩設施，還有一系列中秋特別體驗活動，而且連假期間入場票降到200元，若是姓名裡有中、秋、佳、節這4個字的民眾，更可以享有150元門票入場的優惠。

台南市農會總幹事吳正仁表示，今年中秋連假10／1-10／4期間，走馬瀨農場特別推出門票優惠，在連假期間全面可享優待票200元入場；若是姓名裡有中、秋、佳、節這4個字的民眾，更可以享有150元門票入場的優惠。

走馬瀨農場場長許哲鳴表示，中秋連假除了門票優惠專案外，也辦理了許多趣味的體驗活動。農場大草原上有「一起闖關趣」趣味競賽活動，獲勝的隊伍可獲得由農場提供的獎品，另外還有「柚皮打卡趣¬」、「柚子彩繪」、愛的魔力套圈圈」等一系列的體驗活動，讓大家可以在農場一起歡樂過中秋。

走馬瀨農場擁有豐富的自然資源及設施，有住宿會館、餐飲、露營區，可體驗農牧活動及生態旅遊，還有射箭、單車、腳踏船、碰碰船、高爾夫打擊、戲水世界等適合親子共遊的遊樂設施。

除了每日3場精彩的烏克蘭高空特技秀，連假期間特地加碼廣受好評的哈薩克飆馬特技秀，表演時間為上午場11：30、下午場14：30。

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