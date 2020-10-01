科技發達造就生活的便利，也造就人們的美麗，在社群發達的時代，一般人發個近況，不來個圖文並茂說不過去，而照片就至關重要，不美個肌可能還會被說沒禮貌兼跟不上時代，更遑論明星「營業模式」，無修飾根本成為輿論的箭靶，但也不是每個人都適合一P再P瘋狂P，「仙劍女神」唐嫣就是如此。

女星唐嫣人如其名，精緻五官配上一張鵝蛋小臉，加上個性溫和，真如暱稱「糖糖」一樣，如糖果一樣甜美可人，她主演的多部電視劇，收視都大開紅盤，感情也豐收，跟男星羅晉的「唐晉戀」被眾人稱頌。

2018年唐嫣跟羅晉修成正果，宣布結為夫妻，自此一直被關心肚皮的消息，終於在今年夫妻倆迎接愛的結晶到來，但在「唐晉CP」之前，唐嫣著名的，是她莫名顯眼的美瞳放大片，以及工作團隊讓人無言的修圖技術。

唐嫣工作室常po出主子出席活動的盛裝美照，但總被開玩笑說修圖師絕對是在黑老闆，其實唐嫣本就年輕貌美、模樣清秀，之前拍戲卻總戴美瞳放大片，在拍《錦繡未央》時難得取下，就被讚自然美眸都是戲，而之前她參加影展，也曝光過一系列未P圖，沒想到沒修圖反被讚是360度無死角美女，嫌棄工作室總把她P得過白，導致照片常常只剩眼睛，其他美麗的細節都消失，沒修圖的她反倒還比較親切可人。

(中時新聞網)