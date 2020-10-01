MLB美國職棒今年因受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，球季縮水為各隊全季僅打60場例行賽，季後賽賽制也相應變更，從舊制的兩聯盟各取分區冠軍（6隊），另取戰績較佳兩支外卡（4隊），共10隊晉級季後賽，改變為各分區取前兩名（12隊）、再加聯盟戰績較佳的第7、8名（4隊），共計16隊獲得季後賽資格。

今年的季後賽已在台北時間9月30日開打，台灣運彩公司自即日起針對季後賽賽程逐日開設單場與場中投注，歡迎大聯盟的愛好者一起隨著新賽制的進行，選擇各人較有把握的場次投注。

季後賽第一輪進行的是三戰兩勝制的外卡系列，台北時間10月2日凌晨零時起共有四場國聯賽事，而早上10點洛杉磯道奇隊與密爾瓦基釀酒人遭遇，是當天的重頭戲，兩隊都由強投掛帥全力搶勝。道奇推出明星左投Clayton Kershaw迎敵，釀酒人則由Brandon Woodruff先發把關。

Kershaw本季10場先發戰績6勝2敗、自責分率2.16，帳面成績看似不差，但眾所知的是，他歷來在季後賽登板的成績不佳，累計9勝11敗、自責分率4.43實在很一般。道奇最令對手膽寒的是擁有堅強的打線、陣中名將如雲，Mookie Betts、Corey Seager、Justin Turner、Max Muncy、Cody Bellinger、AJ Pollock、Enrique Hernández、Chris Taylor、Joc Pederson，人人都有一棒扭轉乾坤的能耐，且季後賽經驗豐富，因而被各方看好是今年的奪冠大熱門。

Brandon Woodruff今年13次先發，戰績3勝5敗、自責分率3.05，雖不突出但也是水準以上成績；尤其在例行賽最後一次登板迎戰紅雀之役，他用108球主投8局送出10次三振、一分未失，不但投出生涯代表作，更拿下釀酒人最終贏得季後賽資格的關鍵一勝。

釀酒人打線由Christian Yelich、Ryan Braun、Keston Hiura領銜，當然沒有道奇隊那般的豪華，因此，不但希望Woodruff能複製他例行賽最後一戰先發的演出，而眾家酒鬼的取勝之道，更需先行突破Clayton Kershaw的封鎖、搶佔上風，若能早早打退Kershaw，酒鬼或許有拿下勝利的機會。

道奇與釀酒人之役運彩開設單場和場中投注，而2日另外三場國聯賽事：紅人對勇士、小熊對馬林魚、紅雀對教士，則開設單場投注，玩家們何不趁著中秋連假期間放手一搏？

(中時新聞網)