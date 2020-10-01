台積電3奈米未上演先轟動，儘管2022下半年才進入量產，但總計準備四波產能已被蘋果、高通、英特爾等大客戶搶先預訂。外媒再度爆料，英特爾除了先前傳出18 萬片GPU交由台積電6奈米製程代工外，台積電還未投產的3奈米，也有望接獲英特爾的訂單。

快科技引述外媒報導，台積電3奈米將在2021年試產，2022下半年進入量產，預計準備四波產能，首波產能中的大部分將留給大客戶蘋果，屆時可能生產A16處理器，之後的三波產能則被多家大廠預訂，其中的客戶名單包括英特爾，意味著英特爾產品也交由台積電3奈米製程來生產，但並不清楚是落在哪一波產能。

事實上，英特爾的晶片大多數由自家晶圓廠來製造。但在7月下旬的第2季財報會議上，英特爾執行長Bob Swan表示，將考慮委外代工生產晶片，若採用其他晶圓代工廠的技術，將使得英特爾有更多選擇，生產方式也會更靈活，英特爾在7奈米先進製程技術延宕的情形下，不必全部仰賴自己製造，此舉有助於推出新產品來滿足市場需求。

在英特爾考慮將晶片外包生產後，傳出英特爾已將GPU交給台積電代工，採用台積電7奈米升級版的6奈米製程生產，數量高達18萬片，最新消息指出，台積電尚未投產的3奈米，也有望獲得英特爾的訂單。

(中時新聞網)